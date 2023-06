Mais duas UBSs de Osasco serão reformadas nos próximos meses

As Unidade de Saúde Básica (UBS) Vasco da Rocha Leão, no Jardim Leão, e da UBS Maria Pia de Oliveira, no Jardim Santo Antônio, em Osasco, serão reformadas em breve. As informações foram divulgadas pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), durante reunião com moradores, no Veloso, no início da semana.

Segundo Lins, as obras de reforma da UBS Vasco da Rocha Leão começam em 90 dias. Já os trabalhos na UBS do Santo Antônio devem começar no primeiro semestre do ano que vem.

Nos últimos três anos a Prefeitura de Osasco reformou as UBSs do Munhoz Jr., Vila Menck, Olaria do Nino, Metalúrgicos, Vila Yolanda, Padroeira, Ayrosa, Novo Osasco, Três Montanhas, Jardim Roberto, Conceição, Maria Gatti (Jardim das Flores), Rochdale, Jaguaribe, Presidente Altino e Vila Yara. A do Jardim Baronesa está sendo reconstruída e do Bonança foi entregue recentemente.

Ainda durante o encontro com os munícipes, Rogério Lins falou sobre ações já desenvolvidas na cidade, como a reforma do Pronto-Socorro do Jardim Santo Antônio, instalação de lâmpadas Led e recapeamento de ruas e avenidas e a construção do Hospital da Criança e da Mulher (Jardim Piratininga).