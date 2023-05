Rogério Lins entrega nova UBS do Jardim Bonança neste sábado (13) com show de Raça Negra

Rogério Lins entrega nova UBS do Jardim Bonança neste sábado (13) com...

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos) anunciou que a nova Unidade Básica de Saúde do Jardim Bonança (zona norte de Osasco) será entregue neste sábado (13) com show do grupo de pagode Raça Negra.

publicidade

A inauguração começa às 16h e o show, presente da Rádio Nativa FM, está marcado para às 17h.

A nova UBS, localizada na Rua Gilson Nardoni Rodrigues, 147, conta com 16 salas para consultório, seis banheiros, sala de gestão, recepção, fraldário, sala de vacina, salas para realização de exames, dois vestiários, depósito, copa, sala de reunião e sala de família, entre outras dependências.

publicidade

O local tem 741,97 m². “Todos diziam que seria difícil construir algo, e virou a 1ª unidade básica de saúde do Jardim Bonança. Os moradores daqui tinham que andar quilômetros a pé pra conseguir atendimento, agora, a partir de março, serão atendidos no próprio bairro”, disse o prefeito.