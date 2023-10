Osasco Vôlei conquista o Campeonato Paulista pela 17ª vez

O Osasco conquistou, na noite desta quinta-feira (5), o título do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino pela 17ª vez. O time comandado pelo técnico Luizomar superou o Pinheiros por 3 sets a 0 (parciais de 25/20, 25/17 e 25/23).

publicidade

A final foi disputada no José Liberatti, que estava lotado. Na quadra, as meninas osasquenses fizeram dois sets tranquilas, chegaram a ser intimidadas pelo Pinheiros no terceiro set, mas partiram para cima, com forte atuação de Tifanny, Giovana e Lorenne, que marcou o ponto da vitória.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), e o deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos), marcaram presença na final e entregaram as medalhas às atletas.

publicidade