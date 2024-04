Osasco Vôlei recebe o Gerdau Minas pela semifinal da Superliga nesta segunda-feira (8)

O Osasco Vôlei inicia sua luta para chegar à decisão da temporada 2023/24 da Superliga de Vôlei Feminino nesta segunda-feira (8). A equipe recebe o Gerdau Minas no ginásio José Liberatti, a partir das 21h30.

A primeira partida do playoff semifinal terá transmissão do SporTV 2 e do Canal Vôlei Brasil.

A série que definirá um dos finalistas será disputada em melhor de três jogos. Após a rodada inicial, paulistas e mineiras se enfrentam na sexta-feira (12), em Belo Horizonte. O terceiro confronto, se necessário, está programa para o dia 15, novamente na quadra osasquense.

“Treinamos e estudamos demais o time delas nessa semana. Fizemos o dever de casa e agora é colocar tudo em prática na segunda-feira para abrir 1 a 0 no placar do playoff. Depois, é ir com tudo para tentar fechar já no segundo jogo, em Belo Horizonte”, disse a ponteira Tifanny.

“Fizemos duas partidas duras contra elas, especialmente a segunda. Não ignoramos o tamanho e a dificuldades, mas abrir a série em casa é ótimo. Nossa torcida faz muita diferença a nosso favor”, comenta Brionne Butler.