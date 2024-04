Prefeitura de Osasco abre inscrições para concurso com 510 vagas nesta segunda (8)

As inscrições para o concurso público com 510 vagas para a Prefeitura de Osasco abrem nesta segunda-feira (8), às 10 horas, e seguem até 31/05.

As taxas de inscrição são de R$ 54,90 para cargos de ensino fundamental, R$ 67,90 para ensino médio e R$ 98,90 para ensino superior. Os salários variam entre R$ 1.430,00 e R$ 8.513,17, e 5% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência (PcD).

A organização está a cargo da Fundação VUNESP. As inscrições devem ser realizadas na página oficial do concurso, mediante preenchimento de formulário e pagamento da taxa, até as 23h59 de 31/05. O edital completo pode ser consultado no site da prefeitura (osasco.sp.gov.br).

A convocação para as provas, com datas, horários e locais, será publicada na IOMO e no site da VUNESP. Os candidatos também podem obter informações pelo Disque VUNESP.

Algumas das vagas ofertadas são: 150 para Cozinheiro, 20 para Educador Social, 140 para Oficial Administrativo, 20 para Assistente Social, 10 para Dentista Diarista e diversas oportunidades para médicos de diferentes especialidades plantonistas.

Interessados devem ficar atentos aos prazos e procedimentos descritos no edital.