Programa Qualifica SP – Novo Emprego oferece cursos profissionalizantes gratuitos em Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para 90 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos no Programa Qualifica SP – Novo Emprego.

publicidade

Esta iniciativa visa fortalecer a inserção dos participantes no mercado de trabalho e impulsionar o desenvolvimento profissional na região.

Para se inscrever, é necessário ser maior de 16 anos, residir em Carapicuíba, ser alfabetizado e ter cadastro na plataforma Gov.br.

publicidade

Há 30 vagas disponíveis para cada modalidade, com carga horária variando entre 60 e 100 horas. As opções de cursos são:

– Assistente Administrativo;

– Informática Básica;

publicidade

– Recepção e Atendimento.

As aulas serão on-line, com início previsto para o dia 23 de abril. As inscrições estão abertas até 16/04 e podem ser realizadas por meio deste link: www.qualificasp.sp.gov.br/home.