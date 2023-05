Osasquense conquista cinturão após nocaute em campeonato de Muay Thai

A atleta representante do programa Bolsa Atleta de Osasco Bárbara Aranda Silva conquistou o cinturão no campeonato Karacas Muay Thai, disputado no domingo (21), em Carapicuíba.

Bárbara competiu na categoria de 49 kg contra a atleta Ariela Mendes, de Vargem Grande. Segundo o treinador Gilberto Souza, a luta estava prevista para cinco rounds de três minutos, por um minuto de descanso.

“No 1º round e único da luta, a atleta Bárbara entrou para decidir a parada, bem posturada e forte no combate, se mostrou agressiva, acertando bons golpes de mão, e com um direto muito forte acabou nocauteando sua adversária, que não conseguiu voltar a luta. Bárbara conquistou o cinturão”, comemorou.

No mês passado, a atleta de Osasco participou do Super Girls de Muay Thai, realizado no Portuários Stadium, Santos, no litoral paulista. Na ocasião, Bárbara conquistou a vitória no 3º round.

“Parabéns a atleta e ao treinador Gilberto Souza pela conquista. Os dois têm grande potencial na modalidade”, ressaltou o secretário de Esporte, Recreação e Lazer em exercício, Geraldo Leite.