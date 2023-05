Estão abertas as inscrições de concurso para contratação de professores no Estado

O governo estadual está com inscrições abertas para concurso público que vai contratar 15 mil professores efetivos para a rede estadual de ensino de São Paulo.

Os interessados devem se inscrever no site da Vunesp até o dia 12 de junho. As provas objetiva e discursiva do concurso serão realizadas no dia 6 de agosto. O concurso prevê envio de prova técnica em formato de videoaula e títulos para classificação.

O candidato deverá escolher qual a sua disciplina de atuação, sendo possível se inscrever em uma ou duas disciplinas, desde que sejam em horários distintos.

A taxa de inscrição é de R$ 40 para uma única opção de disciplina e R$60 para duas. Doadores de sangue estão isentos. Estudantes e pessoas de baixa renda podem solicitar a redução da taxa. Ambos os casos necessitam de comprovação prévia, conforme critérios do edital.

As 15 mil vagas são dívidas em: 10.742 a serem exercidas em Jornada Ampliada de Trabalho Docente, caracterizada pela prestação de 40 horas semanais de trabalho e 4.258 a serem exercidas em Jornada Completa de Trabalho Docente, caracterizada pela prestação de 25 horas semanais de trabalho.

Os salários iniciais são de R$ 5.000 e R$ 3.125, respectivamente.