Osasquense Karen Gentil concorre no Miss Brasil Globo 2021

A Miss São Paulo Globo, Karen Gentil, de Osasco, está em Curitiba (PR) se preparando para a disputa do Miss Brasil Globo 2021, programado para acontecer entre os dias 16 e 18 de Setembro, no Distrito Federal.

Na capital paranaense, Karen Gentil participou de uma consultoria de preparação com o especialista em concursos de beleza e consultor de misses Paulo Filho.

O Miss Brasil Globo será o primeiro concurso da modelo de Osasco na categoria adulto, onde irá representar o Estado de São Paulo. A preparação que ela está realizando em Curitiba faz parte do investimento no desenvolvimento na carreira e na realização de um sonho, que é de se tornar modelo internacional, conhecer vários países e representar o Brasil pelo mundo.

Aos 18 anos, Karen concilia as passarelas e os assuntos ligados a moda com o curso de psicopedagogia, no UNIFIEO, em Osasco, da qual se tornou garota propaganda recentemente. Ela também tem formação técnica em Segurança do Trabalho, fala francês e estuda espanhol. Adora esportes, como corrida e já praticou Jiu-Jitsu, Judô e Kung-Fu.

Karen Gentil é atual Miss São Paulo Globo 2020 e Miss Osasco 2020. Para conhecer mais sobre a Miss acesse o Instagram @Karen_Gentill que já conta com 23K.

Como tudo começou

A paixão pelas passarelas começou desde que Karen Gentil tinha 5 anos e ensaiava suas primeiras poses para fotos da família, que logo percebeu este dom. Nessa idade começou a participar de programas de TV e estreou em um quadro no programa de Gugu Liberato, no SBT.

Começou a desenvolver seus talentos artísticos aos 11 anos, após ter tido a experiência de perder o concurso Miss Osasco 2014. Mas esse não foi motivo de desistência para Karen, que investiu na carreira e no ano seguinte participou do concurso novamente e conquistou sua primeira faixa de miss aos 12 anos.

Desde então Karen Gentil participou de 21 competições das quais 20 delas saiu com a faixa de vencedora. Entre eles: Miss Osasco Juvenil, 2015, 1ª. Princesa Miss São Paulo Infantil Juvenil 2015, Teen Little Princess of Sea 2016, Teen Model Earth Internacional, 2017 e Miss São Paulo Globo em 2020.