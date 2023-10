Osasquense levanta mais de 220 kg e é campeão paulista de supino

O atleta de supino Rogério Almeida de Sousa, de 28 anos, representante do Bolsa Atleta de Osasco, participou do Campeonato Paulista de Powerlifting 2023 (esporte de força). Ele competiu na categoria 120 kg, finalizando como campeão paulista e recordista do Supino com a marca de 220,5Kg.

A competição foi realizada no dia 15 de outubro, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Segundo a organização, 336 atletas participaram do Powerlifting 2023, além de 30 inscritos no curso de Árbitros.

“Agradeço ao prefeito e ao secretário de Esporte pela oportunidade de fazer parte do bolsa atleta”, ressaltou o atleta.

Com o resultado, Rogério conseguiu a classificação para o Campeonato Brasileiro de 2024. “Rogério mais uma vez se destacou na competição. Parabéns!”, elogiou o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.

