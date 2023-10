Outubro Rosa: terça (24) tem palestra gratuita em Barueri sobre direitos da pessoa com câncer

A programação da campanha Outubro Rosa 2023 – “Um mês para lembrar, um ano todo para prevenir”, da Prefeitura de Barueri por meio da Secretaria da Mulher, continua. Como parte das ações, nesta terça-feira (24), às 10h, haverá uma palestra sobre “Saiba dos seus direitos no processo oncológico”, na sede da Secretaria, que fica na rua Sebastião Davino dos Reis, 756 – Vila Porto.

publicidade

A ação tem entrada gratuita e será conduzida pelas procuradoras-gerais Gorete Ferreira de Oliveira Feldman e Vanessa Goldman.

Orientações como qual tipo de câncer confere esses direitos e como ter acesso aos benefícios auxílio-doença, aposentadoria, medicamentos gratuitos, cirurgias, transporte gratuito, dentre outros, para que as pacientes encontrem caminhos para enfrentar a doença.

publicidade

Doe mechas

No mesmo dia, das 9h às 12h, no Espaço Estética, também na Secretaria da Mulher, acontecerá a ação “Solidariedade em Mechas”, na qual profissionais da beleza voluntários oferecerão corte e escova gratuitos para quem doar uma mecha do cabelo.

As mechas serão utilizadas para confecção de perucas e destinadas para pacientes em tratamento contra o câncer de mama. Não precisa agendar.

publicidade

A programação do Outubro Rosa 2023 segue até o fim do mês. Confira a agenda completa. Acompanhe também pelo Instagram @mulherbarueri.