Osasquenses conquistam 6 medalhas de ouro no Campeonato Paulista de Kung Fu

Dois atletas que representaram a cidade de Osasco no 32º Campeonato Paulista de Kung Fu, conquistaram seis medalhas de ouro, ao todo. Com 141 atletas inscritos, o torneio foi realizado nos dia 31 de julho e 1° de agosto, no Ginásio Guarani, em Campinas.

Marcos Rogério Siani conquistou quatro medalhas de ouro e Pâmela Ramazzotti Gomes garantiu duas, também de ouro. Mateus Ferreira da Cruz ficou em quarto lugar na categoria estreante.

“O fato de retornar em um ambiente de competição foi muito marcante. Ficamos muito satisfeitos com o resultado. Temos orgulho de representar o município e agradecemos o apoio da Secretaria de Esportes”, declara o grão-mestre Lopes, técnico responsável pela equipe.

Por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, Siani e Pâmela Gomes são beneficiados pelo bolsa atleta, da Prefeitura de Osasco.

