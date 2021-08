Atleta que começou a jogar tênis em escolinha de Osasco conquista medalha de bronze em Tóquio

A tenista da Seleção Brasileira Laura Pigossi, que completa 27 anos nesta segunda-feira (2), celebra o aniversário com o melhor dos presentes: a medalha de bronze que conquistou ao lado da parceira Luisa Stefani nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O primeiro bronze do Brasil na modalidade veio no sábado (31), quando a dupla brasileira derrotou as russas Veronika Kudermetova e Elena Vestina por 2 setes a 1. A vitória levou ainda o nome de Osasco, já que Pigossi ingressou no tênis nas escolinhas de base da Prefeitura, há 12 anos. Além disso, entre os anos de 2014 e 2015, ela representou Osasco na modalidade.

Atualmente, Laura Pigossi mora em Barcelona, na Espanha. E voltou para casa na madrugada desta segunda, orgulhosa pela conquista. “Queria agradecer a minha família, por acreditar e comprar o sonho de uma criança de 12 anos, com uma raquete maior que ela, que queria jogar na elite do tênis mundial”, declarou a tenista, nas redes sociais.

