Osasquenses garantem ouro em torneio de boxe

Duda Ramos e Elvis Gomes, representantes do Bolsa Atleta de Osasco, participaram conquistaram ouro no Gran Prix Boxe Olímpico. A competição foi realizada no Ginásio do Parque São Jorge, em São Paulo, no último final de semana.

O torneio foi organizado pelo Sport Clube Corinthians com a direção da arbitragem da Federação de Boxe do Estado de São Paulo (FEBESP) e contou com 12 finais, com oito equipes, totalizando 52 atletas divididos por categorias e pesos.

Duda participou na categoria juvenil 48 kg e Elvis na categoria 92+ elite, e ambos consagraram-se campeões nas suas respectivas categorias. Apesar da pouca idade, os atletas osasquenses já possuem um currículo admirável. Duda com 17 anos, prática boxe há 6 anos. Atualmente tem 83 lutas e 79 vitórias. Já Elvis tem 19 anos, 70 lutas e 55 vitórias.

“São dois jovens promissores da modalidade. Podemos esperar mais títulos. Parabéns ambos pelas conquistas”, comentou o secretário de Esporte de Osasco, Rodolfo Cara.