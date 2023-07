Lexa abre mão de carro de luxo para ajudar MC Guimê a quitar dívida milionária de mansão em Alphaville

O funkeiro osasquense MC Guimê e a cantora Lexa buscam resolver os problemas envolvendo a compra de uma mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, e que rendeu dor de cabeça ao casal. Segundo a coluna Erlan Bastos, do “Em Off”, Lexa teria proposto entregar um carro de luxo, Porsche Macan, para quitar parte da dívida que estaria em R$ 1,2 milhão.

De acordo com o colunista, um imóvel localizado no Morumbi, em São Paulo, avaliado em cerca de R$ 500 mil, também teria sido ofertado para a quitação das pendências. O restante da dívida teria sido parcelado.

O colunista disse que a defesa do ex-BBB Guimê procurou a dona do imóvel de Alphaville para tentar chegar “em uma composição amigável”. O acordo, no entanto, teria sido feito em nome de Guimê e com garantias de Lexa.

Lexa e Guimê anunciaram em junho que decidiram reatar o casamento. Eles estavam separados desde março, quando aconteceu a polêmica eliminação do funkeiro osasquense do BBB 23.