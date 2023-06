Após polêmicas, Lexa e MC Guimê reatam casamento: “Seguimos por aqui… Na paz”

A cantora Lexa surpreendeu os fãs ao anunciar, na noite desta sexta-feira (9), que reatou o casamento com o funkeiro osasquense MC Guimê. A artista publicou uma sequência de fotos do casal, que estava separado desde a polêmica eliminação de Guimê do BBB-23, em março desse ano.

“Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. Guimê, te amo”, escreveu Lexa, no Instagram.

Até o momento, Guimê não se pronunciou. Fãs e seguidores, no entanto, não seguraram a emoção e encheram a postagem de comentários de apoio ao casal. “Sejam muito felizes. Que Deus abençoe”, escreveu um internauta. “Eu nem conheço vocês, mas o tanto que eu torço por esse casal não tá escrito!!! Desejo muitas bênçãos”, disse outro.

“Desejo um mundo de benção na vida de vocês, não consegui ver vocês separados, o que Deus uniu à tentação não vai separar”, comentou outro internauta. “Que alegria, vemos muito amor entre os dois e só desejo muito felicidades”, disse outro.