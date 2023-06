Campanha Junho Vermelho em Barueri alerta para a importância de doar sangue

A prefeitura de Barueri dedica o mês de junho para reforçar as campanhas de doação de sangue no município. A chamada campanha Junho Vermelho começou e faz o alerta para os baixos estoques do banco de sangue da Fundação Pró- Sangue dos tipos O +, O -, A -, B+ e B-.

“Não é novidade que doar sangue é crucial para garantir que vidas sejam salvas, mas ainda assim as campanhas de incentivo são necessárias, devido aos baixos índices de doações. No Brasil, menos de 2% da população doa sangue”, reforça a administração municipal.

A doação é simples e você pode fazer o seu agendamento de forma on-line pelo site da Fundação. Em Barueri, o hemocentro fica dentro do Hospital Municipal Francisco Moran, situado na rua Angela Mirella, 354 – Jardim Barueri. Mas o local só atende mediante agendamento.

Quem pode doar

Os candidatos à doação precisam atender pré-requisitos básicos para a coleta de sangue, como estar em boas condições de saúde, estar descansado e bem alimentado – nesse caso, recomenda-se evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.

A pessoa também deverá ter um peso de no mínimo 50 quilos, idade entre 16 a 69 anos. Os menores de idade precisam de uma documentação específica e apresentar um formulário de autorização.