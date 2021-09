Outback do SuperShopping Osasco será inaugurado dia 13

A segunda unidade do badalado restaurante Outback Steakhouse em Osasco será inaugurada dia 13 de setembro, no SuperShopping. A novidade foi anunciada pelo centro de compras, por meio das redes sociais.

O restaurante tem uma promoção especial para marcar os primeiros dias de inauguração. De segunda a quinta-feira, na compra de um prato principal ou aperitivo, os clientes que se cadastrarem neste site ganham uma Bloomin’ Onion, uma das marcas da casa. A oferta vale entre os dias 13 e 30 de setembro.

O restaurante é inspirado na cultura australiana e oferece cortes de carne especiais e aperitivos icônicos, como a Bloomin’ Onion (cebola gigante dourada em formato de flor).

O Outback Steakhouse possui mais de restaurantes no Brasil e está presente em 49 cidades, 16 estados brasileiros e no Distrito Federal. Na região, além de Osasco, há unidades da rede em Barueri e Cotia.

No mundo, o Outback está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no Brasil foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997.

