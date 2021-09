Evaristo Costa é surpreendido com demissão por telefone ao voltar de férias na CNN: “Livre na pista”

O jornalista e apresentador Evaristo Costa anunciou nesta sexta-feira (3) que não está mais na CNN. Ele foi surpreendido com o desligamento da emissora por telefone, após voltar de férias.

“Ao voltar das férias, assistindo a nova chamada de programação da emissora notei a falta do meu programa. Liguei pra saber o motivo e fui informado que ele havia sido retirado da grade e que a empresa não tinham mais interesse nos meus serviços”, explicou o jornalista e apresentador nas redes sociais.

“É do jogo!!! Seja feita vossa vontade”. Quando me recuperar do ocorrido dou mais detalhes. Livre na pista”, completou Evaristo Costa. No canal de notícias por assinatura, ele apresentava o CNN Originals, que acabou extinto.

Em nota, a empresa confirmou o desligamento de Evaristo. “O jornalista contribuiu, até aqui, com seu talento, profissionalismo e carisma para a construção do sucesso da CNN Brasil. A empresa agradece a parceria, reconhece no apresentador um dos maiores talentos em atividade hoje na TV brasileira e deixa abertas portas para oportunidades futuras”.