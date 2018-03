Outback doa valor arrecadado na venda do Iced Tea para a AACD

No dia 12 de março, o Outback Steakhouse vai promover o Iced Tea Day, dia em que o valor líquido arrecadado com a venda do Iced Tea será revertido para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). Nos sabores limão, pêssego, cranberry (R$ 11,00) ou tradicional (R$ 10,00), os clientes que solicitarem os chás ganham de cortesia o refil. A ação é válida em todas as unidades do Brasil.

Publicidade

Segundo Valdesir Galvan, Superintendente Geral da AACD, ações como essas são de extrema importância já que a captação de recursos reflete em atendimentos de excelência ortopédica aos pacientes da Instituição.

“A renovação desta parceria é positiva em diversos aspectos, pois além de reverter recursos para nossa Instituição, estreita o relacionamento com o público frequentador do Outback e demonstra a confiança das empresas em nosso trabalho”, resume Valdesir Galvan, Superintendente Geral da AACD.

Onde encontrar o Outback Steakhouse na região

Shopping União de Osasco

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1400.

CEP: 06020-010 – Vila Yara, Osasco – SP.

Alphaville Industrial

Endereço: Alameda Grajaú, 61.

CEP: 06454-050 – Barueri – SP.

Publicidade

Shopping Tamboré

Endereço: Av. Piracema, 669 – Tamboré.

CEP: 06460-030 – Barueri – SP.

Shopping Granja Vianna

Endereço: Rod. Raposo Tavares, 23.500 – Lageadinho,

CEP: 06709-015 – Cotia – SP.

Serviço:

Dia do Chá Gelado Outback – Iced Tea Day

Quando: 12 de março de 2018

Onde: Todas as unidades Outback no Brasil