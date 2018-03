Jandira reabre Piscina Integrada na próxima semana

Após uma ampla reforma, a Piscina Integrada de Jandira será reaberta à população na próxima segunda-feira (12). A unidade esportiva oferece cursos de natação e hidroginástica a mais de 1,5 mil moradores da cidade.

A reforma foi iniciada no segundo semestre do ano passado e incluiu, entre outras ações, a substituição do piso da piscina por um novo material emborrachado, prevenindo infiltrações. Além disso, foram feitas reformas hidráulicas e elétricas, bem como a recuperação de toda a pintura das instalações.

Com a finalização das obras, a Piscina Integrada de Jandira volta a oferecer as aulas normalmente e terá seu horário de atendimento ampliado – das 7h às 20h horas, de segunda a sexta-feira – aumentando em cerca de 400 o número de vagas para natação e hidroginástica.

O curso de natação é indicado para crianças a partir de cinco anos, jovens e adultos. Já a hidroginástica é oferecida para adultos a partir de 25 anos. As inscrições para as atividades poderão ser feitas diretamente na Piscina Integrada – Rua Inácio Levinet, s/n – Centro.