Rochdale passa por forte chuva sem alagamentos

A chuva forte que caiu na tarde desta quarta-feira, 7 de março, em Osasco, foi um grande teste para o bairro do Rochdale, na zona Norte. E, ao que tudo indica, ele foi aprovado: não houve relatos de alagamentos, gerando um sentimento de alívio para os moradores.

“O que antes era motivo de preocupação, hoje traz mais tranquilidade”, comentou Márcia Lopes, moradora da Rua Florianópolis, há 46 anos. Ela conta que seu pai, José Barbosa Leal (in memorian), teve um comércio na Rua Cuiabá por 50 anos, que ficava fechado por dias por conta da água que invadia o local, gerando prejuízos. “Acredito que tenha solucionado com as manutenções da prefeitura, pois há mais de sete meses a rua não alaga”, afirma ela.

“É um grande avanço. Até pouco tempo atrás, quando via a chuva se aproximando, já saia, pois minha rua alagava rapidamente e eu não conseguia nem entrar na minha casa”, contou Maria Aparecida Monteiro, moradora há 40 anos da Rua Cuiabá, que estava chegando em sua residência após a chuva.

A Prefeitura de Osasco tem realizado trabalho de prevenção constante no Rochdale, com intervenções de zeladoria e manutenção para minimizar o risco de enchentes. A administração avalia que o resultado já começou aparecer. Ruas como a Cuiabá e Julião Adão, além da Avenida Cruzeiro do Sul, por exemplo, não registraram pontos de alagamentos nesta quarta-feira.

Por meio da Operação Osasco Renovada, as equipes da Secretaria de Serviços e Obras fazem a limpeza de ruas e córregos, o recolhimento de entulhos e desobstrução de bocas de lobo e de bueiros. Outra ação que vem sendo realizada desde novembro do ano passado é o desassoreamento de um trecho do Braço Morto do Rio Tietê, entre o Piscinão do Rochdale e a Avenida Bandeirantes, em parceria com o DAEE (Departamento de Água e Esgoto), retirando do rio toneladas de lixo.