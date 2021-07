Outback está com vagas de emprego abertas na nova unidade no SuperShopping Osasco

Prestes a inaugurar uma unidade no SuperShopping Osasco, a rede Outback Steakhouse está com vagas de emprego abertas para os cargos de recepcionista, atendente de bar, auxiliar de cozinha, atendente de restaurante, auxiliar de limpeza (salão), auxiliar de limpeza (cozinha).

publicidade

A data de inauguração e detalhes sobre o novo restaurante ainda não foram divulgados, mas o processo de seleção para formar o time de colaboradores está aberto. Também há oportunidades para pessoas com deficiência.

Para se candidatar às vagas, é necessário ser maior de 18 anos, ter o ensino médio completo e ter disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana. Os salários não foram divulgados pela empresa.

publicidade

Esta será a segunda unidade da rede em Osasco. Além disso, na região o Outback também tem unidades em Barueri e Cotia.

Inscrições nas vagas do Outback, no SuperShopping Osasco:

O processo de seleção da empresa é formado por quatro etapas, sendo: inscrição online, dinâmica em grupo (presencial), preenchimento de ficha e entrevista final.

publicidade

As inscrições devem ser realizadas no site de recrutamento do Outback, onde também podem ser encontradas mais informações.

SEGUNDO ROUND?// Após ser expulso por comer demais, homem volta a rodízio e come mais ainda: 35 pratos