Outback tem vagas de emprego abertas em Barueri, Osasco e São Paulo

O Outback Steakhouse está com vagas de emprego abertas em Barueri, Osasco e na capital paulista. Há oportunidades para auxiliar de limpeza de cozinha (noturno), auxiliar de limpeza salão, gerente de restaurante, auxiliar de delivery e vagas para pessoas com deficiência.

Em Barueri, as vagas são para preencher o quadro de funcionários do restaurante localizado na Alameda Grajaú, em Alphaville. Já em Osasco, a empresa busca colaboradores para a unidade que fica no Shopping União.

Para os cargos de auxiliar de limpeza de cozinha, auxiliar de limpeza de salão e auxiliar de delivery, é preciso ter 18 anos ou mais, ter o ensino médio completo e disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados.

A função de gerente de restaurante exige que o interessado tenha superior completo em Administração, Gastronomia, Hotelaria, Turismo ou similares, básico em relações fiscais e trabalhistas, manipulação alimentar e validades primárias e secundárias, pacote Office (intermediário ou avançado), ter mais de 5 anos de experiência no gerenciamento de restaurante ou segmento de hospitalidade, gestão de equipe e atendimento.

“O Outback é feito de gente apaixonada por momentos especiais, por servir bem e encantar clientes. Procuramos pessoas dedicadas, com perfil dinâmico e vontade de crescer”, afirma a rede, que tem mais de 80 restaurantes em todo o país.

Processo seletivo e inscrições nas vagas de emprego no Outback:

Os interessados devem acessar o site de vagas do Outback Steakhouse, escolher o cargo desejado e cadastrar o currículo online. O processo seletivo da rede é composto por cinco etapas: inscrição na vaga online, dinâmica em grupo, preenchimento de ficha, entrevista final e admissão.

