Outlet Premium oferece peças com até 80% de desconto durante o mês de julho

O Outlet Premium São Paulo oferece, durante todo o mês de julho, uma série produtos de grandes marcas nacionais e internacionais com descontos de até 80%. Os valores especiais podem ser encontrados nas mais de 100 lojas presentes no empreendimento.

Quem está em busca de calçados tem algumas paradas obrigatórias. Na Dudalina, há sapatilhas com 70% de desconto, saindo de R$ 399,90 por R$ 119,97. Na Canal, um tênis clássico está de R$ 469,00 por R$99,90, quase 80% de desconto.

A loja Ludique Et Badin apresenta diversas opções de tênis Keds, para mulheres e crianças, que deixam de custar R$ 159,99 e passam a ser R$ 79,99. Um dos calçados mais queridos do público masculino, a bota Timberland é o destaque de oferta na Your ID, custando de R$ 799,99 por R$ 499,99.

As marcas TNG e VR prepararam preços muito especiais para suas jaquetas masculinas. Na primeira loja, um modelo azul bastante desejado por fashionistas passou de R$ 299,99 para R$99,99. Já na segunda, o destaque é uma jaqueta dupla-face que é vendida com quase 60% de desconto: de R$950,00 por R$ 399,00. Na Highstil, o destaque fica por conta de um blazer, de R$ 799,90 por R$ 499,90.

Para o público feminino, a grife Coach, uma das maiores referências em acessórios no mundo, oferece uma bolsa em couro, na cor marinho, pela metade do preço, saindo de R$ 2.398,00 por R$ 1.199,00.

Na Shoulder, é possível encontrar blazers em tweed de R$489,00 por R$ 179,99 e calças jeans no estilo boyfriend deixando de custar R$ 299,00 e sendo comprada por R$ 149,99.

Outlet Premium São Paulo

Endereço: Rodovia dos Bandeirantes, km 72 (Acesso Shopping SerrAzul, Hopi Hari e Wet´n Wild)

Horário: aberto diariamente, das 9h às 21h. Dia 01/05: a abertura das lojas será facultativa.

Serviços: O valor do estacionamento é de R$11,00 para as 04 primeiras horas, e R$3,00 para cada hora adicional.