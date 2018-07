Julia Hemza, de Osasco, é eleita a mais bela adolescente do mundo em concurso no Equador

Em concurso realizado no último sábado (7), em Guayaquil, no Equador, Julia Hemza, de 16 anos, trouxe a coroa inédita para nosso país no Miss Teenager Internacional. Além dela, fizeram parte do Top 5 as candidatas do Equador, México, Porto Rico e Venezuela.

Publicidade

Nascida em São Paulo e criada em Osasco, Julia ingressou no mundo Model e Miss em 2017. Tudo começou com sua participação no Miss Teen Osasco, competição que conquistou.

“Eu vi que teria o concurso de miss em minha cidade. Então, pensei que seria legal participar. Fui muito crua, mas eu me esforcei muito! Pegava o meu salto, e treinava na sala de casa, 1, 2, 3 horas por dia. Eu sempre fui muito determinada e focada em tudo o que me proponho a fazer”, conta Julia.

Após a conquista do título de sua cidade, ela foi chamada para alguns desfiles e eventos. Em um destes ela recebeu o convite para participar do Miss Teen Terra São Paulo representando Osasco. Ela aceitou o convite, participou e conquistou a coroa do seu estado.

Com a conquista veio a classificação para o Miss Teen Terra Brasil 2017. Na competição nacional, a osasquense recebeu o título especial de Miss Teen Terra Brasil Biquíni (faixa que premia o melhor corpo da competição).

Publicidade



Em 2018, ela recebeu de Marcelo Ramos, o convite para representar o Brasil no Miss Teenager Internacional. O certame que já teve bolivianas, porto-riquenhas e equatorianas como suas rainhas da beleza, nunca havia sido conquistado por uma brasileira.

Fora a coroa principal de Miss Teenager Internacional, ela também conquistou a faixa e troféu de Miss Teen Tourism Universe, título este destinado para a candidata que desfilou com o Melhor Traje Típico.

Projetos

Atualmente com 16 anos, e cursando o 2º ano do Ensino Médio, Julia no futuro pretende cursar a faculdade de Odontologia. Este ano, além dos estudos, academia, e sua carreira como modelo, a belíssima adolescente terá que cumprir agenda e o seu reinado como Miss Teenager Internacional, no qual ela pretende ser uma porta voz para todas as adolescentes e mostrar que juntos podemos fazer um mundo melhor.