Outubro Rosa: Continental Shopping arrecada mechas de cabelo para mulheres com câncer

Em apoio à campanha Outubro Rosa, o Continental Shopping vai receber até o dia 31 de outubro mechas de cabelo, lenços e bijuterias novos ou usados. As doações serão destinadas a pacientes que estão na luta contra o câncer e fazem quimioterapia.

As doações podem ser feitas na portaria do empreendimento e em postos de arrecadação no Boulevard e no 1º e 2º piso. Para doar mechas é necessário que os cabelos estejam limpos e secos, com no mínimo 15 cm de comprimento, embalado em um saco plástico fechado. Cabelos com química e tintura também podem ser doados.

Bijuterias e lenços podem ser novos ou usados. A ação deste ano acontece em parceria com o Rotary Club São Paulo Distrito 4563, Kleine Ecke, Éros, Rock & Ribs e Instituto Amor em Mechas.

O Continental Shopping preparou ainda uma programação especial de lives que abordam o tema nas redes sociais do empreendimento e serão veiculadas durante o Outubro Rosa. São cinco encontros no Instagram @continentalshopping que abordam a importância da prevenção e valorização da cultura de doação.

Confira a programação completa Outubro Rosa do Continetal Shopping nas redes sociais:

07/10 – Câncer de Mama – o que é, prevenção, tratamentos, cuidados, responder dúvidas, às 20h

14/10 – Testemunhos de pacientes da suspeita e seus tratamentos, às 20h

21/10 – Dados Sobre a doença e Instituto Protea, às 20h

28/10 – Os planos de saúde e os tratamentos do câncer, às 20h

Serviço

Instituto Amor em Mechas – Continental Shopping

Quendo: Até 31 de outubro

Itens recolhidos pela campanha: Mechas de cabelo, lenço e bijuterias novas e usadas

Local: portarias do Continental Shopping (próximo Drogasil 2º Piso), próximo a Bio Ritmo (1º Piso), próximo Boa Forma (1º Piso) e Próximo Pets & Life (Piso Boulevard)

Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h

Endereço: Avenida Leão Machado, 100, Jaguaré

Mais informações: (11) 4040-4981 – www.continentalshopping.com.br

