Oxxo seleciona 800 atendentes de loja na segunda-feira (15) em Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza nesta segunda-feira (15), às 9h, processo seletivo para 800 vagas de atendente de loja de conveniência Oxxo.

A seleção será no Ginásio Poliesportivo José Corrêa (av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000 – Centro).

Estarão disponíveis 800 vagas (distribuídas por toda região e na capital) nos seguintes horários: das 14h20 às 22h40 e das 22h40 às 6h, em escala de 6×1 (trabalha seis dias e folga um).

A empresa oferece salário de R$ 1.882,00 (CLT), seguro de vida, vale-refeição diário de R$ 25,40, vale-transporte, convênio cooperativa de crédito, academia e Gympass.

Os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar nos horários acima e ensino fundamental completo.

Os candidatos devem comparecer no dia, hora e local mencionados com currículo atualizado e documentos no piso superior do Ginásio José Corrêa, das 9h às 11h.