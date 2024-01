Motociclistas podem instalar gratuitamente antenas corta-pipas em Osasco nesta quinta-feira (11)

A concessionária CCR Rodoanel, em parceria com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Osasco, vai instalar antenas corta-pipas gratuitamente nesta quinta-feira (11) em Osasco.

A ação, que contará ainda com a distribuirá folhetos com orientações de segurança para os motociclistas, será a partir das 11h, na Av. Lázaro de Melo Brandão, próximo ao número 100, em frente ao arco da Prefeitura de Osasco.

As linhas cortantes dos pipas podem causar acidentes sérios a motociclistas. O uso de cerol ou qualquer outro produto cortante na prática de empinar pipas é considerado crime, podendo o autor responder pelos crimes previstos nos artigos 121, 129, 132 e 278 do Código Penal Brasileiro, além da contravenção penal do artigo 37 da Lei das Contravenções Penais.