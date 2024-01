Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 11/01 a 17/01

Confira a programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 11/01 a 17/01.

DESTAQUE DA SEMANA

Beekeeper – Rede de Vingança

Do mesmo diretor e roteirista dos sucessos Esquadrão Suicida (2016) e Dia de Treinamento (2001). Para muitos, Adam Clay (Jason Statham) poderia ser apenas um homem que entende de jardinagem e de abelhas. Ao menos, era isso que imaginavam os criminosos por trás do golpe financeiro e consequente morte de sua grande amiga. Agora, aqueles (Josh Hutcherson e Jeremy Irons) que estão por trás do crime, um verdadeiro e cruel esquema de corrupção, descobrirão algo inesperado. Afinal, Clay é um agente extremamente habilidoso e com incrível capacidade de matar. Despertado pelo desejo de vingança, ele irá até o fundo e o topo para punir os malditos responsáveis.

Kinoplex Osasco – Osasco, SP (11/01/2024 a 17/01/2024) Programação normal Sala Filme Horários 1 WISH – O PODER DOS DESEJOS [2D] – Dub (ANIMAÇÃO) – Livre – 95 minutos 14:10 16:20 18:25 20:40 2 MAMONAS ASSASSINAS – O FILME [2D] – Nac (BIOGRAFIA / MUSICAL / COMÉDIA) – 12 anos – 96 minutos 17:00 19:10 21:20 3 PATOS! [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / COMÉDIA / AVENTURA) – Livre – 91 minutos 13:30 15:40 3 RENAISSANCE – A FILM BY BEYONCÉ [2D] – Leg (SHOW) – 14 anos – 170 minutos 20:20Q 3 WONKA [2D] – Dub (AVENTURA / COMÉDIA / FAMÍLIA) – 10 anos – 113 minutos 17:50 20:20P 5 MENINAS MALVADAS [2D] – Dub (COMÉDIA / MUSICAL) – 12 anos – 112 minutos 13:45 16:10 18:35 21:00 6 WONKA [2D] – Dub (AVENTURA / COMÉDIA / FAMÍLIA) – 10 anos – 113 minutos 13:20 6 AQUAMAN 2 – O REINO PERDIDO [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA) – 12 anos – 124 minutos 15:50 18:30 21:10 7 MINHA IRMÃ E EU [2D] – Nac (COMÉDIA) – 14 anos – 111 minutos 14:00 16:25 18:50 21:15 Estréias Sala Filme Horários 2 CHAMA A BEBEL [2D] – Nac (AVENTURA / FAMÍLIA) – 10 anos – 93 minutos 14:50 4 REDE DE VINGANÇA – BEEKEEPER [2D] – Leg (AÇÃO / SUSPENSE) – 18 anos – 105 minutos 16:00 4 REDE DE VINGANÇA – BEEKEEPER [2D] – Dub (AÇÃO / SUSPENSE) – 18 anos – 105 minutos 13:40 18:20 20:45

Legendas – Praça Osasco P Esta sessão será exibida SOMENTE Segunda-feira (15/01),Terça-feira (16/01),Quarta-feira (17/01) Q Esta sessão NÃO será exibida Segunda-feira (15/01),Terça-feira (16/01),Quarta-feira (17/01)