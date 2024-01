Atuação da Força Tática resulta em prisão e apreensão de moto em Osasco

A atuação da Força Tática do 14° Batalhão de Polícia Militar resultou na prisão de um homem por roubo e na apreensão de uma moto dublê nesta terça-feira (9) em Osasco.

A prisão se deu quando a equipe especial avistou um Fiat Fiorino trafegando na contramão da altura do nº 2800 da Avenida Alberto Byington, na Vila Menck. Segundo os policiais, os sinais identificadores do veículo estavam adulterados.

Na abordagem, foi verificado que o veículo estava registrado como roubado e o homem foi preso para averiguação. No 5º Distrito Policial, a vítima reconheceu o condutor como o responsável pelo crime e relatou ter sido mantida em cárcere privado, sob ameaça de arma de fogo, durante o roubo do veículo.

Na outra ocorrência, os policiais apreenderam uma motocicleta Honda Falcon na zona sul da cidade. A moto estava com a placa tampada e por isso houve a abordagem. Na vistoria veicular, constatou-se que o número do motor era incompatível, o que caracteriza veículo dublê. O condutor afirmou que havia comprado irregularmente num baile Funk. A ocorrência foi apresentada no 2° Distrito Policial de Osasco.