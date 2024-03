Palmeiras enfrenta a Ponte Preta na Arena Barueri neste sábado (16)

O Palmeiras vai disputar mais um jogo do Campeonato Paulista 2024 na Arena Barueri. Será neste sábado (16), às 18h contra a Ponte Preta.

publicidade

Os ingressos podem ser adquiridos no site do time.

O jogo será disputado em Barueri pois o Allianz Parque ainda não está disponível, mesmo a contragosto do técnico Abel Braga.

publicidade

“Estamos a jogar fora [de casa] e é bom que todos entendam isso. Queremos muito é jogar no Allianz Parque, mas infelizmente parece que no próximo jogo não vai acontecer e temos que jogar aqui [na Arena Barueri]. Sei os sacrifícios que nossos torcedores fazem e essa não é a nossa casa. Nossa casa é o Allianz Parque. Precisamos do Allianz Parque, precisamos de toda aquela atmosfera”, disse o treinador após a partida contra o Botafogo no último dia 9.

*Com informações do UOL Esportes