Mega bazar em Osasco terá peças a partir de R$ 2

No dia 22 de março, a Associação Pestalozzi de Osasco realiza mais um edição do mega bazar, com peças a partir de R$ 2. A ação ocorre das 10h às 16h, na sede da entidade.

No mega bazar, o público encontrará roupa masculina, feminina e infantil, além de calçados, bijuterias e acessórios em geral. Todo o valor arrecadado será destinado à manutenção da instituição.

SERVIÇO

Mega Bazar da Pestalozzi

Quando: sexta-feira, 22 de março, das 10h às 16h

Onde: sede da Pestalozzi (Rua Dionísio Bizarro, 415 – Jardim Ester – Osasco)