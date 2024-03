Casa do Trabalhador de Jandira anuncia processo seletivo para auxiliar de limpeza, controlador de acesso e zelador

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza nesta quinta-feira (14), a partir das 11h, processo seletivo para as vagas de Auxiliar de Limpeza, Controlador de Acesso e Zelador.

publicidade

Confira os requisitos e salários oferecidos:

Auxiliar de Limpeza

Feminino;

Idade entre 18 e 40 anos;

Com experiência na função;

Ensino Médio completo;

Residir em Jandira, Barueri ou Santana de Parnaíba.

Salário R$ 1.590,06, vale-refeição, vale-transporte e vale-alimentação.

publicidade

Controlador de Acesso

Masculino;

Idade entre 18 e 50 anos;

Conhecimento em informática.

Ensino Médio e Curso Profissionalizante;

Residir em Jandira, Barueri ou Santana de Parnaíba

Salário: R$ 1.871,44, vale-refeição, vale-transporte e vale-alimentação.

Zelador

Masculino;

Idade entre 20 e 40 anos;

Com experiência na função;

Ensino médio e curso profissionalizante;

Residir em Jandira, Barueri ou Santana de Parnaíba;

Salário R$ 2.029,01, vale-refeição, vale-transporte e vale-alimentação.

Os interessados devem comparecer na Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570, Vila Mercedes) no dia e hora mencionados com documentos com foto e currículo atualizado.

publicidade