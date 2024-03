Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura do Paturis será inaugurado neste sábado (16)

A Prefeitura de Carapicuíba inaugura neste sábado (16), a partir das 10h, o Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura (CEEAC) Paturis (Av. Marginal do Ribeirão, ao lado do Parque).

O complexo, quinto inaugurado nesta administração, conta com Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI Ivana Lucia Silveira de Barros), campo de grama sintética, arquibancada, vestiário e um novo acesso viário no local.

Agora a cidade conta com o CEEAC Tancredão, inaugurado em 2020; o do CSU, no Ariston, entregue em 2021; o CEEAC do Planalto, inaugurado em 2022; e CEEAC Cohab, terminado também em 2022 e que ganhou o nome de BMX, esse com piscina aquecida.

E vem aí o CEEAC Cohab 5, que já está em obras. O novo complexo vai contar com teatro e piscina coberta e aquecida, além da revitalização completa do ginásio poliesportivo e da EMEF Argeu Silveira Bueno.