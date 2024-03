Ana Hickmann e Edu Guedes assumem relacionamento: “Novo motivo para sorrir”

Ana Hickmann e Edu Guedes estão juntos! A apresentadora publicou as primeiras fotos ao lado do amado nas redes sociais hoje (12), após muitos rumores de que estariam se relacionando.

publicidade

Na postagem, teve foto com direito a declaração e até beijo: “É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, escreveu Ana.

Eles se conhecem há mais de 20 anos e os rumores de que estariam namorando começaram a surgir em meados de janeiro, em meio ao turbulento fim do casamento de 25 anos de Ana Hickmann com Alexandre Côrrea. Na mesma época, Edu terminou o relacionamento com Jaque Ciocci.

“Sejam felizes”

publicidade

A publicação de Ana já tem mais de 2 milhões de curtidas e milhares de comentários. O novo casal recebeu muitas mensagens de carinho de amigos, famosos, fãs e seguidores. “Sejam felizes”, escreveu um internauta. “Transbordem de felicidade”, disse a empresária Bianca Andrade.

“Você merece toda a felicidade do mundo e todo amor, Ana”, escreveu Sabrina Sato. “Vou ali soltar fogos porque a minha felicidade por vocês não tem tamanho”, afirmou outro internauta.