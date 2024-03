Rogério Lins, Rogério Franco e Marcos Neves participam do anúncio dos novos Institutos Federais em Brasília

Os prefeitos de Osasco, Rogério Lins; de Cotia, Rogério Franco; e de Carapicuíba, Marcos Neves, participam na manhã desta terça-feira (12) em Brasília da Cerimônia de Anúncio de 100 novos Institutos Federais, com a presença do Presidente Lula.

A cerimônia será no Palácio do Planalto e também vai contar com a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro da Educação, Camilo Santana.

Os Institutos Federais são instituições pluricurriculares e multicampi (reitoria, campus, campus avançado, polos de inovação e polos de educação a distância), especializados na oferta de educação profissional e tecnológica (EPT) em todos os seus níveis, do ensino médio até a pós-graduação, e formas de articulação com os demais níveis e modalidades da Educação Nacional, oferta os diferentes tipos de cursos de EPT, além de licenciaturas, bacharelados e pós-graduação stricto sensu.

Portanto, há a expectativa de que essas três cidades passem a contar com uma unidade do IF para ampliar a oferta de educação pública profissionalizante. “Esse Instituto Federal vai dar a oportunidade para que muitos jovens se capacitem, se qualifiquem e ocupem importantes vagas no mercado de trabalho”, disse o prefeito de Osasco.

Já Marcos Neves afirmou que já há até local reservado para a instalação do IF em Carapicuíba e que já seria possível o início das aulas nos próximos meses.

O prefeito de Cotia, Rogério Franco esteve em fevereiro com o Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, solicitando que um dos 100 novos IFs viessem para Cotia e está na expectativa de conseguir o benefício para os estudantes da cidade.

Segundo Franco, o Estado de São Paulo irá receber 12 IF’s.