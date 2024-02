Palmeiras vence Ituano na Arena Barueri

Na noite desta quinta-feira (8), o Palmeiras venceu o Ituano por 2 a 0 na Arena Barueri. Os gols foram marcados um em cada tempo do jogo, por López e Rony, e garantiram o Verdão na liderança do Grupo B Campeonato Paulista com 15 pontos.

publicidade

Agora o Palmeiras joga as próximas duas rodadas no ABC Paulista, contra os times do Santo André e São Bernardo, nos dias 12 e 15 respectivamente. E no dia 18, disputa o grande clássico paulista contra o Corinthians na Arena Barueri, no dia 18.