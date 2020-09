Parasita e Capitã Marvel são atrações de novo Cine Drive-in em Alphaville

O Alpha Cine Drive-In, do grupo Alpha Filmes, acaba de abrir as portas em Barueri e é mais uma opção de entretenimento para toda a família curtir com segurança, em tempos de pandemia de covid-19. A programação para este fim de semana tem atrações como Parasita, O Rei Leão e Capitã Marvel.

O Alpha Cine, que está localizado na avenida Juruá, 507, em Alphaville, é mais uma novidade do grupo Alpha Filmes, empresa com mais de 30 anos de mercado na área de entretenimento.

“Com este nosso conhecimento, vamos trazer para Alphaville e região, o melhor do cinema. Tudo o que as pessoas adoram ver nos cinemas, mas de forma segura diante do novo cenário de pandemia e isolamento social”, afirma Tina Alvarenga, uma das sócias do cinema.

O Alpha Cine Drive-in vai exibir filmes como Ford vs Ferrari, UPA: Meu Monstro Favorito, Escolhi A Professora, Bohemian Rhapsody, Fuga de Pretória, O Rei Leão, entre outros. Os ingressos são vendidos a R$ 90 mais taxa por carro e estão disponíveis no site Ingresso.com.

O público poderá comprar pipoca e refrigerante pelo celular, acessando um QR Code. “Todos terão a oportunidade de estarem dentro de seus carros junto de sua família, amigos(as) e namorado(a), com segurança e sem faltar aquela pipoquinha quentinha enquanto assiste ao filme”, conclui Tina.

Confira a programação completa do Alpha Cine Drive-in:

Sexta-feira 18/09: O Rei Leão / Fuga de Pretória / Parasita

Sábado 19/09: UPA – Meu Monstro Favorito / Capitã Marvel / Ford Vs Ferrari

Domingo 20/09: Escolhi a Professora / Bohemian Rhapsody

Terça-feira 22/09: Fuga de Pretória / O Rei Leão

Quarta-feira 23/09: Dois Irmãos – Uma Jornada Fantástica / Bohemian Rhapsody

Endereço: Avenida Juruá, 507, Alphaville – Barueri / Ingressos: Ingresso.com

