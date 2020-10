Paris 6 Petit do Shopping Tamboré oferece almoço por R$ 21 para usuários do app

A partir desta segunda-feira (19) até o dia 30 de outubro, os clientes do VIVA, programa de benefícios ligado ao aplicativo do Shopping Tamboré, em Alphaville, Barueri, poderão desfrutar de um delicioso almoço executivo no Paris 6 Petit, com Entrada + Prato Principal, por apenas R$ 21.

Para ganhar o desconto, o cliente precisa baixar o aplicativo do Shopping Tamboré, selecionar o benefício dentro da aba VIVA e apresentar o QRCode no restaurante. A promoção é válida de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h. A taxa de serviço não está inclusa no valor do prato.

Entre as cinco opções dos pratos de entrada, os clientes podem escolher Carpaccio méditerrané à “Jaque do vôlei” ou Salade Caprese à “Claudia Raia”. Já para o prato principal, são seis deliciosas sugestões, como Blanquet de Poulet Farci au Fromage et Jambon à “Luan Santana”; Fettuccine Alfredo à “Luísa Sonza”; e Strogonoff de Poulet à “Edu Sterblitch”.

Os usuários do programa de relacionamento do shopping que cadastrarem suas notas fiscais e conseguirem se classificar nas categorias 2, 3 ou 4 Estrelas, ganharão ainda a tradicional sobremesa do restaurante: um Grand Gateau Paris 6 à Paloma Bernardi.

Quem ainda não cadastrou notas fiscais de compras das lojas físicas ou nas lojas do e-Shopping Tamboré, ainda é possível resgatar a sobremesa, ao subir para alguma dessas categorias.

Como participar do VIVA

Para fazer parte do programa de relacionamento, basta baixar o aplicativo do Shopping Tamboré, a plataforma de compra online do empreendimento. Ao se cadastrar, o cliente é incluso automaticamente na categoria 1 Estrela, com diversos benefícios. A lista de benefícios de cada categoria está disponível para consulta no aplicativo.

As compras realizadas pelo e-Shopping Tamboré são computadas automaticamente para avançar de categoria. Já as compras em lojas físicas devem ter a nota fiscal escaneada para serem contabilizadas.