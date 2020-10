Parque aquático em Cotia abre vagas de emprego em diversas áreas

Na retomada das atividades, o parque aquático Thermas da Mata, em Cotia, anunciou, na noite desta sexta-feira (23), que está com vagas de emprego abertas para diversas áreas e funções.

publicidade

Há oportunidades em Cotia para as seguintes áreas: manutenção predial, administrativa, conservação e limpeza, jardinagem, financeira, hotelaria, comercial e química (tratamento de águas). Há ainda oportunidades de estágio em TI e hotelaria. Os interessados devem enviar currículo para rh@thermasdamata.com.br.

O Thermas da Mata tem vagas abertas também na cidade de São Paulo, para os cargos de designer, social media e gestor de tráfego, além de estágio em marketing. Para se candidatar, envie currículo para marketing@thermasdamata.com.br.

publicidade

O parque aquático Thermas da Mata voltou a funcionar para o público em geral no fim de setembro, depois de seis meses de suspensão devido à pandemia de covid-19. O empreendimento está localizado na Estrada do Morro Grande, no Km 36 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia. Mais informações: www.thermasdamata.com.br.