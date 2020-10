PS do Santo Antônio, em Osasco, retoma atendimentos de urgência e emergência

O Pronto-Socorro do Santo Antônio, em Osasco, foi reaberto para atendimento ao público em geral na sexta-feira (23). Desde março a unidade, localizada na avenida João de Andrade, 958, atendia apenas pacientes com covid-19.

Com a retomada dos atendimentos de clínico geral e pediatria, a previsão é de que o pronto-socorro atenda aproximadamente 400 pacientes por dia, de acordo com a administração municipal. A unidade funciona 24 horas e conta com 26 leitos, sendo 10 de internação (adulto), seis de pediatria, seis de observação e quatro de emergência.

Como Centro de Terapia Intensiva para os casos do novo coronavírus, o pronto-socorro do Santo Antônio atendeu mais de 500 pacientes, com quadros moderados e graves da covid-19.

No início do ano, o espaço passou por uma reforma, que incluiu troca de pisos, portas e janelas, nova pintura, readequação de ambientes e revisão elétrica e hidráulica. A revitalização contemplou salas de internação e medicação, enfermaria, administração, almoxarifado, recepção, banheiros e áreas externas.

