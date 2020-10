Unifieo abre inscrições para vestibular 2021 e oferece matrícula grátis

Estão abertas as inscrições para o vestibular do Centro Universitário Unifieo – FIEO para o primeiro semestre de 2021. Os interessados devem se inscrever gratuitamente no Campus Vila Yara, em Osasco, ou pelo site unifieo.br.

São cerca de 30 cursos oferecidos pela instituição, entre licenciatura, graduação e superiores de tecnologia. As provas para o vestibular tradicional acontecem nos dias 10 de janeiro e 7 de fevereiro, mas também há a possibilidade de agendar dia e horário para fazer o exame.

O candidato que desejar participar do processo seletivo por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deverá possuir boletim individual, disponibilizado pelo INEP, comprovando que realizou o exame a partir de 2009, com média mínima 350 e não pode ter nota de redação igual a zero. Desta forma, poderá se inscrever e concorrer à lista de classificação.

Isenção da matrícula e primeira mensalidade por R$ 99 no Unifeo

Para oferecer mais oportunidades para quem desejam ocupar os bancos universitários já no primeiro semestre do ano, o UNIFIEO vai isentar o pagamento da matrícula e cobrará apenas R$ 99 na primeira mensalidade. Além disso, dará 50% nas demais parcelas dos cursos.

O centro universitário oferece também negociações financeiras para uma segunda graduação. “Estudamos várias possibilidades de negociação para quem deseja fazer seu curso superior e temos a convicção que um deles será adequado ao estudante que nos visita”, destaca o reitor professor Nivaldo Pilão.

Confira a lista de cursos oferecidos pelo Unifieo:

BACHARELADOS

Administração

Ciências Contábeis

Comércio Exterior e Negócios Internacionais

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda

Design Digital

Direito

Educação Física

Engenharia de Controle e Automação (Engenheiro)

Engenharia de Produção (Engenheiro)

Farmácia

Fisioterapia

Jornalismo

Psicopedagogia

Química

TECNÓLOGOS

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Tecnologia em Estética e Cosmética

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

Tecnologia em Gestão Financeira

Tecnologia em Logística

Tecnologia em Marketing

Tecnologia em Processos Gerenciais

LICENCIATURAS

Educação Física

Geografia

História

Letras – Português / Inglês

Matemática

Pedagogia

Química

Mais informações podem ser obtidas no site unifieo.br.