Parque aquático em Cotia inaugura segundo toboágua musical da América Latina

O parque aquático Thermas da Mata, em Cotia, inaugura, no sábado (15), o Space Music, um toboágua que une música e diversos efeitos visuais.

A atração é a segunda do tipo na América Latina. O primeiro toboágua musical foi aberto em dezembro no Beach Park, localizado no Ceará.

Já em Cotia, quem quiser conferir a nova atração já pode adquirir os ingressos, que são limitados e estão disponíveis no site do Thermas da Mata. Em janeiro, o parque funciona de terça-feira a domingo.

Além do toboágua musical, o parque aquático em Cotia prepara para 2022 novas atrações. Entre elas estão a inauguração da Praia da Mata, com areia, água quente e ondas; e do hotel com piscina panorâmica de água quente e borda infinita.

Também serão realizadas uma série de melhorias na estrutura do parque, como a implantação de sistema ágil de atendimento ao cliente com uso de inteligência artificial, 1,5 mil novas vagas de estacionamento e sistema online de agendamento e devolução de churrasqueira.

O parque aquático Thermas da Mata fica na Estrada Morro Grande, 3.000, Jardim Isis / saída pelo KM 36 da rodovia Raposo Tavares. Mais informações: thermasdamata.com.br.