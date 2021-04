“Praia” em Cotia: parque aquático anuncia construção de piscina com ondas e água aquecida

O parque aquático Thermas da Mata, em Cotia, anunciou mais uma novidade ao público. Trata-se da construção da Praia da Mata, a primeira praia artificial com piscina de ondas e água aquecida da região.

Atualmente, o parque encontra-se fechado devido às restrições para frear a disseminação da covid-19. No entanto, as obras da nova atração já começaram e seguem a todo vapor. “A praia artificial permitirá brincadeiras na areia, descanso e até um ‘banho de mar’, destaca o Thermas.

O parque aquático também ganhará um mega toboágua, outra atração que também já está em fase de construção e promete divertir toda a família. A previsão para a conclusão das obras das novas atrações ainda não foi divulgada.

Campanha Ingresso Solidário

Mesmo com o parque fechado durante as fases mais restritivas do Plano São Paulo, as ações do espaço continuam. Na última semana, a campanha “Ingresso Solidário”, promovida pelo Thermas, arrecadou uma tonelada de alimentos, que foram distribuídos para mais de 500 famílias carentes em Cotia e região.

O parque aquático Thermas da Mata fica na Estrada Morro Grande, 3.000, Jardim Isis / saída pelo KM 36 da rodovia Raposo Tavares. Mais informações: thermasdamata.com.br.

