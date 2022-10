Parque de Barueri recebe festival de cerveja artesanal neste fim de semana

Começa nesta sexta-feira (21) e vai até domingo (23) o festival de cerveja artesanal “Oktober Bier Fest Barueri”, no Parque Municipal Dom José. A entrada é gratuita.

O evento reunirá rótulos de cervejas produzidas em Barueri, além de variedade gastronômica: churrasco, hambúrguer, comida alemã e de boteco, pizza no cone, entre outras delícias.

Já a programação musical do festival conta com apresentações de bandas como Iron Maiden Cover, Metallica Tribute Brazil, Legião Urbana Cover, Naja, Rockaholics, School of Rock, The Loreans entre outras.

SERVIÇO

Oktober Bier Fest Barueri – Festival da Cerveja Artesanal

Quando: sexta 21/10 das 18h às 22h / sábado 22/10 das 18h às 22h / domingo 23/10 das 11h às 20h

Onde: Parque Municipal Dom José (Rua Ângela Mirella, 500 – Jardim Barueri)

Entrada franca