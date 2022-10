Processo seletivo em Itapevi abre 35 vagas para médicos

Estão abertas as inscrições em processo seletivo da Prefeitura de Itapevi que visa contratar 35 médicos em diversas especialidades. O contrato será de um ano e pode ser prorrogado por mais 12 meses.

publicidade

As oportunidades são para médico ginecologista UBS (12), médico clínico UBS (10), médico pediatra Urgência e Emergência (5), médico pediatra UBS (4), médico psiquiatra UBS (2) e médico psiquiatra Urgência e Emergência (2).

Os candidatos devem ter superior completo em medicina, além de especialização (de acordo com a vaga), registro no CRM e comprovante do pagamento da anuidade do conselho. Todos os requisitos estão disponíveis no Diário Oficial de Itapevi de terça (confira abaixo).

publicidade

Remuneração

Para todos os cargos o salário é de R$ 53,79 por hora trabalhada. No caso de Médico Clínico UBS, há gratificação clínica de até 60% por produtividade. A jornada de trabalho é de 20 até 40 horas por semana. A gratificação por incentivo da carreira para jornada de 20 horas a 28 horas semanais é de R$1.500,00. A jornada de 29 horas a 35 horas semanais é de R$2.300,00 e acima de 36 horas semanais é de R$3.000,00.

publicidade

Para Médico Ginecologista de UBS e Pediatra UBS, a gratificação por produtividade é de 80%. As demais condições são iguais às de Médico Clínico UBS. Para a função de Médico Psiquiatra UBS, as condições são as mesmas de médico ginecologista UBS e Pediatra UBS, exceto o fato de a jornada de trabalho ser de 24 até 40 horas por semana.

Nos casos de Médico Pediatra (Urgência e Emergência) e Médico Psiquiatra (Urgência e Emergência), as jornadas de trabalho são de 24 até 40 horas por semana e a gratificação de produtividade clínica é de até 80% (segunda a sexta-feira) e de até 120% (sábado, domingo e feriados).

Inscrições no processo seletivo e contratação

As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento deste formulário (https://forms.gle/qF4Jc5ZYALtpDRGC9), onde deve ser anexada a documentação comprobatória. Deverão ser entregues ficha de inscrição preenchida e assinada; documento de identidade (RG) e CPF.

O processo seletivo será feito pela análise de currículo, discriminando títulos e experiência profissional. O resultado será divulgado no dia 4 de novembro, no Diário Oficial, no site www.itapevi.sp.gov.br.

Os novos profissionais deverão integrar a rede em meados de dezembro, quando já terão entregue os documentos de admissão e realizado exames médicos admissionais.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser encontradas na edição 1091 do Diário Oficial desta terça-feira (18), no link https://is.gd/pJ8UCD.