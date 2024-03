Parque de Barueri terá feira de adoção de pets e música ao vivo neste fim de semana

O parque municipal Dom José, em Barueri, recebe neste sábado (2) e domingo (3) uma edição da feira de adoção de pets. Nos dois dias, o evento será realizado das 10h às 15h.

Para adotar um pet, basta apresentar um documento oficial com foto, escolher o animalzinho e assinar um termo de posse responsável. Todos os animais disponíveis para adoção são castrados, vacinados, vermifugados e microchipados.

Música no Parque

Também no domingo (3), além da feira de adoção de pets, o Dom José recebe a primeira edição do “Música no Parque”, um novo projeto realizado pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema).

O lançamento da iniciativa contará com apresentações do Grupo Samba de Fato e do DJ Welton, que prometem animar o público presente.

As apresentações ocorrerão periodicamente, mas sempre no domingo, no palco do bosque, das 13h às 16h. A programação promete agradar a todos os públicos com variedade de estilos musicais.

O Parque Dom José está localizado na rua ngela Mirella, 500 – Jardim Barueri