PAT Itapevi oferece 733 vagas de emprego a partir de segunda-feira (4)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) Itapevi oferece a partir desta segunda-feira (4), 733 vagas de emprego em várias funções.

Os interessados em se candidatar devem comparecer pessoalmente ao PAT (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde, dentro do Resolve Fácil). No local, é possível obter informações referentes a salários, requisitos exigidos e os benefícios concedidos pelas contratantes.

Os candidatos devem levar um documento original com foto – RG ou CNH – e o CPF. O próprio sistema do PAT encaminha para a determinada vaga, com base no perfil profissional de cada pessoa.

A função de operador de telemarketing é o destaque da semana, com 302 vagas disponíveis. Em seguida, aparece a de auxiliar de logística, com 235. Depois, vêm as oportunidades para operador de Empilhadeira (24), Montador de Paletes (15), e muitas outras.

Confira as outras funções com empregos disponíveis:

Ajudante de carga e descarga;

Analista de desenvolvimento de sistemas;

Analista de infraestrutura;

Auxiliar de compras;

Auxiliar de contabilidade;

Auxiliar de limpeza;

Auxiliar de logística;

Consultor de compras;

Consultor de RH;

Consultor em manufatura;

Consultor de recursos humanos superior completo;

Consultor de tecnologia;

Consultor de faturamento;

Consultor financeiro;

Consultor de estoque / custos;

Consultor fiscal;

Consultor de logística;

Consultor de controladoria e finanças;

Desenvolvedor;

Gerente comercial;

Jardineiro;

Mecânico de carro;

Motorista de caminhão;

Operador de caixa;

Servente de limpeza;

Social media;

Vendedor de serviços vendedor interno.