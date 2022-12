Parque de Barueri transmite os dois últimos jogos da Copa do Mundo neste fim de semana

O Parque Municipal Dom José, em Barueri, exibe em mega telão neste fim de semana as finais da Copa do Mundo do Catar. Além da transmissão dos jogos, o público contará com atração musical, além de variedade gastronômica. A entrada é gratuita.

Hoje (17), a Croácia enfrenta o Marrocos, às 12h (horário de Brasília). Já no domingo (18), Argentina e França se enfrentam, também ao meio-dia. Antes e depois da final, a música está garantida com o “Esquenta Sertanejo”, no qual se apresentam Ruan & Gabriel.

A praça de alimentação contará com diversas delícias, como hambúrguer, torresmo, pizza, churrasco, além de doces e cervejas artesanais. A criançada também terá um espaço especial com brinquedos para se divertir.

O Parque Municipal Dom José fica localizado na rua Ângela Mirella 500, em Barueri.